«زى النهارده» تأسيس منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ١٦ أكتوبر ١٩٤٥

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تتبع منظمة الأغذية والزراعة «فاو» الأمم المتحدة، وتضطلع بقيادة الجهود الدولية الرامية لمواجهة الجوع، وفى سياق ما تقدمه من خدمات للبلدان الفقيرة والفنية، فإنها توفر منتدى محايداً تلتقى فيه البلدان سواسية للتفاوض بشأن الاتفاقات ومناقشة السياسات، فضلاً عن كونها مصدراً للمعلومات المتعلقة باختصاصاتها، كما تقدم المساعدات للبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول للأفضل في إطار تحديث وتطوير الممارسات الخاصة بقطاعات الزراعات والغابات ومصايد الأسماك وضمان مستوى جيد للتغذية، وقد أولت هذه المنظمة منذ تأسست«زى النهارده»فى١٦ أكتوبر ١٩٤٥، اهتماماً خاصاً للمناطق الريفية النامية، ووفق ميثاق المنظمة فإن مبدأ تحقيق الأمن الغذائى للجميع هوعنصر محورى في جهودها، وحددت المنظمة لنفسها ثلاثة أهداف رئيسية هي: القضاءعلى الجوع وانعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية،والقضاء على الفقر ودفع عجلة التقدم الاقتصادى والاجتماعى للجميع،والإدارة المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية،فضلاً عن أربعة اختصاصات للمنظمة وهى إتاحة المعلومات واقتسام وتبادل الخبرات في مجال السياسات، وتوفير الملتقى للبلدان،ونقل المعارف وتطبيقها فى ميادينها وفى 2014 وخلال المؤتمر الدولى الثانى المعنى بالتغذية صادق أعضاء الفاو والبرلمانيون وأعضاء من المجتمع المدنى والقطاع الخاص على إعلان روما بشأن التغذية وإطار العمل، والذى يكرّس لحق كل إنسان في الحصول على غذاء مأمون، وكاف، ومغذٍ كما يُلزم الحكومات بالعمل على مكافحة سوء التغذية بجميع أشكالها ويقرّ إطارالعمل بأن الحكومات تنهض بالدور الأول والمسؤولية الرئيسية في معالجة قضايا وتحديات التغذية.