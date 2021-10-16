كواليس مران الأهلي الوحيد في النيجر قبل مواجهة الحرس الوطني

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الوحيد في النيجر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب أمام فريق الحرس الوطني، في مستهل مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويواجه الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واشتمل المران على جانب بدني لمدة ربع ساعة، ثم خاض الفريق بعده تقسيمة قوية في نصف الملعب شهدت العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، فيما خاض حراس المرمى تدريبًا منفردًا قبل المشاركة في التقسيمة.

كانت بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية ظهر اليوم الجمعة في فندق الإقامة بالنيجر؛ استعدادًا لخوض مباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها، غدًا السبت في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتضم بعثة الأهلي في النيجر برئاسة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ١٩ لاعبًا هم: على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء الخميس إلى العاصمة نيامي؛ استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني التي تنطلق غدًا السبت في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد الجنرال سيني كونتشي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.