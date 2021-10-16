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تعرف على تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

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تعرف على تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا تعرف على تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

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يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت مباراة صعبة أمام نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الأهلي وفريق الحرس الوطني، استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة النيجرية نيامي.

وتنطلق المباراة بين الأهلي وبطل النيجر عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وهو ما يوافق الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة في صفوفه قبل مواجهة بطل النيجر وهو ما أجبر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على ضم 19 لاعباً فقط للبعثة منهم عدد من اللاعبين الشباب.

ونظراً ل هذه الغيابات والتي تبلغ 13 لاعباً، ينتظر أن يجري بيتسو موسيماني المدير الفني، عدة تغييرات في تشكيل الفريق لمباراة الحرس الوطني.

وينتظر أن يخوض الأهلي المباراة أمام الحرس الوطني بطل النيجر بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: على لطفي.

في خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

في خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وكان فريق الأهلي أنهى مرانه الوحيد في النيجر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، استعدادًا لخوض المباراة أمام فريق الحرس الوطني.

المصرى اليوم

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