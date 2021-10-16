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تشكيل ليفربول أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

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تشكيل ليفربول أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي تشكيل ليفربول أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

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يحل فريق ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على فريق واتفورد ظهر اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب «فيكارج رود» المباراة بين فريق ليفربول وبين أصحاب الأرض فريق واتفورد المنتشي تحت قيادة مدربه الجديد المخضرم كلاوديو رانييري.

وتقام المباراة بين ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز عند الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة الموافق عند الساعة 2:30 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

ويعاني ليفربول من عدة غيابات في صفوفه قبل هذه المباراة نتيجة أسباب كثيرة على رأسها الإصابات.

وينتظر أن يخوض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المباراة أمام واتفورد بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: كويمين كليهير.

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون.

في خط الوسط: نابي كيتا وجوردان هندرسون وكيرتس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح وديوجو جوتا وساديو ماني.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج برصيد 15 نقطة، فيما يحتل فريق واتفورد المركز الـ 15 برصيد 7 نقاط.

المصرى اليوم

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