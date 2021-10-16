لمعالجة الأخطاء والإضافات الجديدة .. أبل تطلق تحديثا لنظامها الأخير iOS 15 لأجهزة الأيفون

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وفقا لما نشره موقع «جي إس إم آرينا» أوضحت شركة «أبل« الأمريكية، أنها ستطلق تحديثا لنظام تشغيلiOS 15 وiPadOS 15، بعد اكتشاف عيوب تقنية خطيرة. وأن التحديثات ستصل هواتف آيفون وحواسيب آيباد بدءا من يوم 25 أكتوبرالجاري.

ولفت التقرير إلى أن التحديث سيعالج عددا من الأخطاء التقنية الخطيرة، لعل أبرزها منع الأشخاص من فتح هواتفهم عبر ساعات «أبل ووتش».

وبتلك الطريقة سيتم طرح تحديث «آي أو إس 15» بعد أسبوع واحد من مؤتمر «أبل» المرتقب في 18 أكتوبر الجاري.

ومن المتوقع أن تزود «أبل» في تحديث «آي أو إس 15» ميزة «شير بلاي»، والتي تتيح مشاهدة المحتوى عن بعد والاستماع إليه مع أصدقائك عبر «فيس تايم»، ودعم فيديو «برو ريز»، وهو برنامج ترميز الفيديو الجديد من «أبل»، بالإضافة إلى دعم مستندات التطعيم ضد «كوفيد 19» في تطبيق «واليت».