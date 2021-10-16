أخبار عاجلة

الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "داعشي" في إقليم ستافروبول -
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يصل إلى سوتشي للقاء الرئيس بوتين -
رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية يزور «الإسكندرية» لتعزيز التعاون المشترك (صور) -
أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع العالم كله شغال على الكرة صناعة ولازم الأندية تنشئ شركات مساهمة -
إيران تجري منـاورات جوية عبر البلاد وتكشف عن صواريخ "أرض-جو" موجهة -
إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة -
موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا -
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب -
تظاهرات حاشدة بالسودان تطالب بحكم مدني -
رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لمعالجة الأخطاء والإضافات الجديدة .. أبل تطلق تحديثا لنظامها الأخير iOS 15 لأجهزة الأيفون

Print
لمعالجة الأخطاء والإضافات الجديدة .. أبل تطلق تحديثا لنظامها الأخير iOS 15 لأجهزة الأيفون لمعالجة الأخطاء والإضافات الجديدة .. أبل تطلق تحديثا لنظامها الأخير iOS 15 لأجهزة الأيفون

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفقا لما نشره موقع «جي إس إم آرينا» أوضحت شركة «أبل« الأمريكية، أنها ستطلق تحديثا لنظام تشغيلiOS 15 وiPadOS 15، بعد اكتشاف عيوب تقنية خطيرة. وأن التحديثات ستصل هواتف آيفون وحواسيب آيباد بدءا من يوم 25 أكتوبرالجاري.
ولفت التقرير إلى أن التحديث سيعالج عددا من الأخطاء التقنية الخطيرة، لعل أبرزها منع الأشخاص من فتح هواتفهم عبر ساعات «أبل ووتش».
وبتلك الطريقة سيتم طرح تحديث «آي أو إس 15» بعد أسبوع واحد من مؤتمر «أبل» المرتقب في 18 أكتوبر الجاري.
ومن المتوقع أن تزود «أبل» في تحديث «آي أو إس 15» ميزة «شير بلاي»، والتي تتيح مشاهدة المحتوى عن بعد والاستماع إليه مع أصدقائك عبر «فيس تايم»، ودعم «برو ريز»، وهو برنامج ترميز الفيديو الجديد من «أبل»، بالإضافة إلى دعم مستندات التطعيم ضد «كوفيد 19» في تطبيق «واليت».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شريف عامر يتعرض لحادث على محور 26 يوليو (فيديو)

شريف عامر يتعرض لحادث على محور 26 يوليو (فيديو)

بالفيديو.. أحمد بتشان يطرح «يلا كمل» من ألبوم «بعد غيابه»

بالفيديو.. أحمد بتشان يطرح «يلا كمل» من ألبوم «بعد غيابه»

القبض على مواطن ظهر في فيديو متباهيا بتعاطي المخدرات

القبض على مواطن ظهر في فيديو متباهيا بتعاطي المخدرات

صندوق مكافحة الإدمان يحذر: فصل الموظف المتعاطي ابتداء من منتصف ديسمبر (فيديو)

صندوق مكافحة الإدمان يحذر: فصل الموظف المتعاطي ابتداء من منتصف ديسمبر (فيديو)