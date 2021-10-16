يتقدمهم صلاح .. 5 لاعبين «لا تفوت مشاهدتهم» في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

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مع نهاية فترة التوقف الدولي، يعود الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، لا يمكن التنبؤ به كما كان دائمًا، البريميرليج جاهز تمامًا لمجموعة أخرى من المباريات المثيرة مع اقترابنا من أسبوع المباراة الثامن.

ويحتل تشيلسي صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة بعد 7 مباريات، ويليه ليفربول برصيد 15 نقطة. الريدز هو الفريق الوحيد الذي لم يهزم في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتبع الفريقان الأول والثاني عن كثب كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وإيفرتون وبرايتون- كل ذلك برصيد 14 نقطة بعد مبارياتهم السابعة على التوالي.

الدوري الإنجليزي الممتاز تنافسي أكثر من أي وقت مضى في غضون ذلك، بدأ نجوم مثل محمد صلاح بداية قوية للموسم الجديد ببعض العروض الرائعة، لا يوجد نقص في النجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هناك من يتفوق على البقية بدرجة كبيرة.

مع اقتراب أسبوع آخر من المُنافسة، سنلقي نظرة على خمسة لاعبين يمكنهم احتلال عناوين الصحف بأدائهم خلال مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج.

5- رافينها (ليدز يونايتد)

أصبح رافينها أحد أفضل البرازيليين في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي. الدعامة الأساسية في تشكيلة الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، الجناح الأيمن يظهر قوته بأدائه. مع المستويات المتميزة على الجانب الأيمن، كانت رافينها تهديدًا دائمًا للخصوم.

سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ثلاثة أهداف في 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. إن قدرة رافينها على خلق الفرص باستمرار لزملائه في الفريق هي أيضًا ميزة إضافية ليدز.

زيارة لساوثهامبتون تنتظر فريق بيلسا في أسبوعهم الثامن. يمكن للبرازيلي بالتأكيد أن يزعج دفاع خصمهم ويترك بصمته.

4- مايكل أنطونيو (وست هام)

يستمتع مايكل أنطونيو بموسمه الرائع، حيث أظهر براعته بكفاءة أمام المرمى. كان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، حيث سجل خمسة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في ستة مباريات فقط.

مع استعداد وست هام لمواجهة إيفرتون في الجولة الثامنة، سيكون تحديًا صعبًا لأنطونيو ورفاقه. إيفرتون في حالة جيدة وليس من السهل مواجهته على ملعبه أبدًا. سيُعتمد الكثير على أنطونيو، الذي أثبت قدرته على التسجيل في شباك الخصوم.

3- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

مع وجود فريق موهوب للغاية في متناول اليد، يشتهر بيب جوارديولا بتناوب لاعبيه باستمرار، بالإضافة إلى تجربة تكتيكاته وبدء التشكيلة الأساسية، لكن يبدو أن جواو كانسيلو شخص يُعتمد عليه حقًا.

الظهير الأيمن البرتغالي صلب دفاعيًا وساعد مانشستر سيتي في الحفاظ على نظافة شباكه في الدوري هذا الموسم. تلقى مانشستر سيتي ثلاثة أهداف فقط في موسمه في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ولعب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا دورًا مهمًا فيه. يعد كانسيلو أيضًا متعدد المراكز ويمكنه اللعب على كلا الجانبين.

ميزة أخرى لـ كانسيلو هي تهديده الهجومي لأنه يقدم العديد من الخيارات لمانشستر سيتي من مركز الظهير. مع وجود المدافع في حالة جيدة، سيكون كانسيلو أحد اللاعبين الذين يجب الانتباه إليهم في هذه الجولة.

2- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

لا أحد يستطيع استبعاد لاعب مثل كريستيانو رونالدو. رونالدو هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يمكنهم أن يتصدروا عناوين الأخبار حتى عندما لا يكون في أفضل حالاته. منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد في الصيف، كان الأسطورة البرتغالية مفتاح فريق المدرب النرويجي أولي جونر سولشاير.

سجل رونالدو خمسة أهداف في جميع المسابقات، ثلاثة منهم في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما أن رونالدو في حالة جيدة، حيث ظهر متألقاً في مباراة لوكسمبورج وأحرز ثلاثية للبرتغال.

مع اقتراب المواجهة ضد ليستر سيتي، سيحتاج مانشستر يونايتد إلى خدماته رونالدو ليُحقق الفوز أمام الثعالب.

1- محمد صلاح (ليفربول)

محمد صلاح أصبح حديث الساعة في العالم بأثره، جيث كان بسهولة أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم. ساعد أداء صلاح القوي على أرض الملعب ليفربول على المنافسة على الصدارة حيث يظل الريدز الفريق الوحيد الذي لم يهزم في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

وأحرز النجم الدولي المصري هدفاً مذهلًا ضد مانشستر سيتي في مباراة الدوري السابقة. بوتيرة خاطفة وقدرة على تجاوز المدافعين بسهولة، كان صلاح هو التهديد الرئيسي لأي خصم هذا الموسم.

يستعد ليفربول لمواجهة واتفورد في أسبوعه الثامن مع نوعية المستوى الذي يتواجد عليه صلاح، يمكنه أن يلعب دورًا كبيرًا في المباراة. سيكون بالتأكيد أفضل لاعب يجب الانتباه إليه في الجولة الثامنة.