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تعرَّف على تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطوَّلة وما بين الفصول الدراسية

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لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية وفق وزارتَيْ "التعليم" و"الموارد البشرية"

تعرَّف على تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطوَّلة وما بين الفصول الدراسية

كشفت وزارة التعليم عن تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة، والإجازات بين الفصول الدراسية الثلاثة، لشاغلي الوظائف التعليمية في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم، خلال العام الدراسي 1443هـ، فيما يتمتع الإداريون والإداريات في الوزارة وإدارات التعليم بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وجاء تنظيم الوزارة وفقًا للتعريف بالمسميات الآتية:

الفئة الأولى: شاغلو الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة.

الفئة الثانية: شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن (60 %).

الفئة الثالثة: شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم وفي مكاتب التعليم، الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس على (60%).

الفئة الرابعة: مديرو مكاتب التعليم ومساعدوهم وشاغلو الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم.

الفئة الخامسة: منسوبو المدارس (معلمون وإداريون).

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه تُحسب 60 % في كل فصل دراسي وفق المعادلة الآتية: مجموع الزيارات الفعلية للمدارس في الفصل الدراسي الواحد ÷ عدد الأيام في الفصل الدراسي الواحد 100x)

وجاءت إجازات نهاية الأسبوع المطولة كالآتي: الفئتان الأولى والثانية يتمتع أصحابهما بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. والفئات الثالثة والرابعة والخامسة يتمتع أصحابهم بالإجازات كاملة.

وتأتي الإجازة بين الفصول الدراسية الثلاثة كالآتي: الفئتان الأولى والثانية يتمتع أصحابهما بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والفئتان الثالثة والرابعة يتمتع أصحابهما بالإجازات بالتناوب بما لا يتعارض مع مصلحة العمل، والفئة الخامسة يتمتع أصحابها بالإجازات كاملة.

وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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