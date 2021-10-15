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"الهلال" ينهي تحضيراته لموقعة "بيرسيبوليس" في ربع نهائي دوري الأبطال

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"الهلال" ينهي تحضيراته لموقعة "بيرسيبوليس" في ربع نهائي دوري الأبطال "الهلال" ينهي تحضيراته لموقعة "بيرسيبوليس" في ربع نهائي دوري الأبطال
تقام غداً السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة تحضيراته الميدانيـة، استعداداً لمواجهة "بيرسيبوليس الإيراني"، في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021م.

وبدأ المران بالجري، قبل أن يــؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، طبـق خلالها مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم"، عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المدرب البرتغالي المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل، وتوجه اللاعبون فور نهاية التدريب لمقر إقامتهم في أحد الفنادق، تأهباً لمواجهة الغد.

ويواجه الهلال نظيره برسيبوليس، غداً السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز عند الساعة التاسعة مساء.الهلال دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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