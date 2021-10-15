التوكيلات الملاحية تطالب بمهلة إضافية للبضائع الواردة الي الموانئ المصرية

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طالب عدد من التوكيلات الملاحية من مصلحة الجمارك بضرورة بمد مهلة استثنائية لشحنات الترانزيت في موانيء وسيطة قيل دخولها الموانيء المصرية.

واشارو في مذكرة لغرفة ملاحة اسكندرية ان الشحنات الترانزيت الموجودة في الموانئ الوسيطة محدد لها مهلة أسبوعين، وان هذا الوقت غير متماشى مع ما قد يحدث مع تاريخ الشحن من ميناء الترانزيت حيث قد يحدث تأخير عن أكثر من الوقت المحدد وخاصة أن تاريخ الشحن المدون على البوليصة الأصلية مرتبط بتاريخ الشحن من ميناء الشحن وليس ميناء الترانزيت.

في الوقت الذي اكدت مصلحة الجمارك وشركةMTS أن هذة المدة تعد كافية حيث بدء تنفيذ فترة تجريبية لمدة 6أشهر وكان يتعين أن يكون جميع الشحنات الواردة قد سبق حصولها على رقم ACID وأن جميع المتعاملين مع المنظومة يجب أن يكونوا على علم بهذة التعليمات.

وأكدت الجمارك في ردها انه تم الإشارة إلى صدور منشور من قبل رئيس مصلحة الجمارك رقم 54 لسنة 2021 وأعطى هذة الحالة مهلة إستثنائية لمدة أسبوعين .