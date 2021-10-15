رسميًا.. «ميلان» يحدد مدة غياب «ماينان»

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أصدر ميلان بيانًا رسميا، بشأن الجراحة التى خضع لها الحارس الفرنسى مايك ماينان. وقال ميلان: «يؤكد النادى أن مايك ماينان خضع أمس الأول لفحص بالمنظار بسبب إصابة فى أربطة معصمه الأيسر، تم إصلاحها».

وأضاف: «تم أيضًا تثبيت (برغى عنقى) عن طريق الجلد فى معصم ماينان، بسبب مشكلة فى الأوعية الدموية». واختتم: «أجرى الدكتور لوريس بيجولى العملية فى عيادة لا مادونينا بحضور طبيب النادى ستيفانو ماتسونى، وجاءت ناجحة تمامًا، حيث سيحصل ماينان على راحة لمدة 6 أسابيع، قبل بدء إعادة التأهيل، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع». يذكر أن ميلان على أعتاب التعاقد مع أنطونيو ميرانتى، حارس روما السابق، فى صفقة مجانية من أجل تعويض غياب ماينان.

أعلن ميلان تعاقده رسميًا مع حارس مرمى يوفنتوس وروما السابق. وقال ميلان فى بيان رسمى: «يمكن للنادى تأكيد توقيعه مع أنطونيو ميرانتى، حيث وقع الحارس عقدا يستمر حتى نهاية الموسم».

وأضاف: «لعب ميرانتى خلال مسيرته الاحترافية مع كروتونى وسيينا ويوفنتوس وسامبدوريا وبارما وبولونيا وروما، وسيرتدى الآن رقم 83 مع الروسونيري». وكشفت تقارير إيطالية أن ميرانتى سيحصل على راتب سنوى يقل عن مليون يورو.

يذكر أن ميلان واجه أزمة مفاجئة فى حراسة المرمى، بسبب حاجة الحارس الأساسى، الفرنسى مايك مايجنان، لإجراء جراحة فى المعصم، مع إصابة الحارس الثالث أليساندرو بليزارى، وغيابه حتى يناير المقبل.