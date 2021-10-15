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حسام موافي : هناك مرضى يصابون بارتفاع ضغط الدم فور رؤية الطبيب ()

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حسام موافي : هناك مرضى يصابون بارتفاع ضغط الدم فور رؤية الطبيب (فيديو) حسام موافي : هناك مرضى يصابون بارتفاع ضغط الدم فور رؤية الطبيب ()

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن ارتفاع الضغط يعتبر مرضا شائعا وهناك حوالي 25% إلى 30% من سكان العالم مصابون بارتفاع ضغط الدم.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في إنجلترا يوجد شخص من كل 4 أشخاص يعاني من مرض ارتفاع الضغط، مشيرا إلى أن هناك محافظات مصرية بها كل 3 مواطنين يسيرون في الشوارع بينهم واحد مصاب بمرض الضغط.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن تشخيص ارتفاع ضغط الدم أمر صعب للغاية والقراءة الواحدة للفحص لا يعتد بها، موضحا أن الضغط النفسي والتوتر قد يترجم في أجهزة التحليل والقياس بارتفاع ضغط الدم، لكن في الحقيقة ربما لا يكون الشخص يعاني من مرض ارتفاع الضغط.

وأوضح أنه ينبغي قياس ضغط الدم خلال فترات وأوقات مختلفة للتأكد من إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم من عدمها، أو أن الأمر مجرد ضغوطات نفسية وسيعود مؤشر الضغط لطبيعته بعد زوالها، مضيفا أن هناك مرضى يرتفع ضغطهم بمجرد رؤية الطبيب كنوع من التوتر، لكنهم لا يعانون من مرض الضغط.

وكشف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن الأبحاث توصلت إلى أن معدل الضغط الطبيعي هو 120/ 80، لكن المعدل المثالي أقل من ذلك مثل 110/ 70، مضيفا أن ارتفاع الضغط الذي يصل إلى 140/ 90 يمكن علاجه.

المصرى اليوم

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