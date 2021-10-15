لاعب «مانشستر يونايتد» يتعرض لإساءات عنصرية

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أعلن الاتحاد السويدى لكرة القدم أن أنتونى إيلانجا مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزى لكرة القدم، تعرض لإساءات عنصرية من لاعب منافس خلال مشاركته ضمن صفوف المنتخب السويدى للشباب (تحت 21 عاما).

وشارك إيلانجا ضمن صفوف المنتخب السويدى فى المباراة التى انتهت بالتعادل مع نظيره الإيطالى 1 / 1 أمس؟ فى تصفيات بطولة أوروبا للشباب (تحت 21 عاما). وذكر الاتحاد السويدى فى بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت: «فيما يتعلق بمباراة تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عاما أمام إيطاليا فى مونزا يوم الثلاثاء، كشف أنتونى إيلانجا عقب المباراة أنه تلقى تعليقا عنصريا من لاعب منافس بالمنتخب الإيطالى تحت 21 عاما». وقال كلايس إريكسون، المدير الفنى للمنتخب السويدى للشباب: «لقد سردنا روايتنا حول ما حدث وقدمنا تقريرا شفهيا إلى الحكام والمندوبين للمباراة».

وأضاف: «الآن نحن بانتظار إفادة من خلال تقرير المباراة وتقرير الحكم. وبمجرد حدوث هذا، سنقرر كيفية التصرف. وجرى أيضا إبلاغ مارتين فريدمان مسؤول شؤون السلامة بما حدث».

وتابع: «لا يفترض أن يتعرض أحد للعنصرية، هو أمر غير مقبول على الإطلاق. نحن جميعا نقف خلف أنتونى وندعمه فى هذا الأمر»، وشارك إيلانجا (19 عاما) فى ثلاث مباريات ضمن صفوف الفريق الأول لمانشستر يونايتد، ونجح خلال المباراة الثانية فى تسجيل هدف قاد به الفريق للفوز على وولفرهامبتون 2 / 1 فى ختام الموسم الماضى.

وأعلن مانشستر يونايتد المنافس فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، أن مدافعه رافائيل فاران سيغيب لفترة بعد إصابته فى أعلى الفخذ خلال اللعب مع منتخب بلاده فرنسا. واستبدل فاران البالغ عمره 28 عاما فى الشوط الأول من نهائى دورى الأمم الأوروبية أمام إسبانيا. وتوجت فرنسا باللقب بعد الفوز 2-1. وقال النادى إن فاران يعانى من إصابة فى عضلة الفخذ، وبدأ إعادة التأهيل فى النادى.

وكشف أن المدافع الوافد من ريال مدريد فى الصيف الماضى، سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع. وأكمل قلب الدفاع صفقة انتقال بقيمة 34 مليون جنيه إسترلينى إلى يونايتد من ريال مدريد هذا الصيف. وخاض خمس مباريات فى الدورى الممتاز مع يونايتد هذا الموسم.

ويتعافى هارى ماجواير شريك فاران فى مركز قلب الدفاع من إصابة فى ربلة الساق غاب بسببها عن آخر مباراتين لفريقه قبل الفترة الدولية وكذلك عن مواجهات إنجلترا فى تصفيات كأس العالم هذا الشهر. ويعود مانشستر يونايتد لمنافسات الدورى الإنجليزى الممتاز أمام ليستر سيتى.

ويفكر مانشستر يونايتد جديًا فى تخفيض الثمن المطلوب فى جيسى لينجارد إلى 15 مليون جنيه إسترلينى، وبيعه فى شهر يناير المقبل، فى حال واصل اللاعب رفضه تجديد عقده مع الشياطين الحمر.

وفشل لينجارد فى الدخول فى التشكيل الأساسى للمدرب أولى جونار سولسكاير، منذ عودته لصفوف اليونايتد الصيف الماضى، واكتفى بالتأثير من خلال المشاركة من مقاعد البدلاء، بعدما سجل هدف الانتصار فى وست هام كبديل، وصنع هدف كريستيانو رونالدو فى فياريال كبديل أيضًا.

ويتفاوض اليونايتد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، من أجل تجديد تعاقده الذى ينتهى الصيف المقبل، وعرض عليه الحصول على 135 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا.

ويرغب لينجارد فى البقاء إلا أنه يريد ضمانات بشأن مشاركته أساسيًا مع الفريق، ومن جانبه لا يرغب اليونايتد فى خسارته بالمجان الصيف المقبل إذا قرر اللاعب الرحيل بنهاية عقده.

وبالتالى يفكر مانشستر فى بيعه فى شهر يناير المقبل، إذا استمر فى رفض تجديد تعاقده، ويستعد لتخفيض ثمنه من 25 مليون إسترلينى إلى 15 مليون إسترلينى.