جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

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تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى اثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القطرية القادمة من الدوحة استوقف محمود محمد سعيد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة عماد جاب الله مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود شرائط أدوية وسط الملابس.

وقام مصطفي محمود المشنب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمد دهشان عبدالحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 13 شريط ترامادول بهم 130 قرص و3 مطحنة تستخدم في طحن المخدرات بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 128 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين إلى النيابة المختصة

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .