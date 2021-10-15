أخبار عاجلة

أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع العالم كله شغال على الكرة صناعة ولازم الأندية تنشئ شركات مساهمة -
إيران تجري منـاورات جوية عبر البلاد وتكشف عن صواريخ "أرض-جو" موجهة -
إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة -
موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا -
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب -
تظاهرات حاشدة بالسودان تطالب بحكم مدني -
رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان -
بوتين: الهيمنة الغربية تتراجع أمام التعددية -
مشاهد جديدة من المناورات الإيرانية الجوية -
لندن تغلق التحقيقات بممارسات جنودها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«سيميونى»: برشلونة من أفضل الفرق رغم رحيل «ميسي»

Print
«سيميونى»: برشلونة من أفضل الفرق رغم رحيل «ميسي» «سيميونى»: برشلونة من أفضل الفرق رغم رحيل «ميسي»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اعترف الأرجنتينى دييجو سيميونى، المدير الفنى لأتلتيكو مدريد، بأن برشلونة خسر كثيرًا برحيل مواطنه ليونيل ميسى، لكنه أكد أيضًا أن الفريق الكتالونى لا يزال يضم أسماءً كبيرة. ورحل ميسى عن برشلونة صوب باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفى الأخير، بعد نهاية عقده وفشل النادى الكتالونى في التجديد له لتجاوزه الحد الأقصى لفاتورة الرواتب.

وقال سيميونى، في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «أعترف بأن برشلونة خسر كثيرًا برحيل ميسى، ولكن هذا لا يمنع أن فريق كومان من أفضل الفرق، رغم تراجع النتائج».

وأضاف: «هل تعرف الفريق الذي يمتلكه برشلونة؟ سنقوم بسرد الأسماء، سيرجى روبرتو، أومتيتى، لينجليه، بيكيه، أراوخو، ألبا، بالدى، إلى جانب مجموعة رائعة من اللاعبين الشباب، مثل فاتى وبيدرى وجافى وديمبلى، بالإضافة إلى أجويرو ودى يونج وبوسكيتس وكوتينيو».

وتابع: «الآن إذا أخبرتنى أن ميسى ليس هنا، وخسرنا هدافًا يسجل 30 هدفًا على الأقل في الموسم، سأقول لك نعم، بالطبع، ولكن سيظل فريق برشلونة يمتلك لاعبين مميزين».

ويعانى برشلونة من تراجع على صعيد النتائج، حيث حقق الفوز مرة وحيدة في آخر 4 مباريات بالليجا، كما تلقى خسارتين في أول مباراتين بدورى الأبطال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار