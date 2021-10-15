«سيميونى»: برشلونة من أفضل الفرق رغم رحيل «ميسي»

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اعترف الأرجنتينى دييجو سيميونى، المدير الفنى لأتلتيكو مدريد، بأن برشلونة خسر كثيرًا برحيل مواطنه ليونيل ميسى، لكنه أكد أيضًا أن الفريق الكتالونى لا يزال يضم أسماءً كبيرة. ورحل ميسى عن برشلونة صوب باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفى الأخير، بعد نهاية عقده وفشل النادى الكتالونى في التجديد له لتجاوزه الحد الأقصى لفاتورة الرواتب.

وقال سيميونى، في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «أعترف بأن برشلونة خسر كثيرًا برحيل ميسى، ولكن هذا لا يمنع أن فريق كومان من أفضل الفرق، رغم تراجع النتائج».

وأضاف: «هل تعرف الفريق الذي يمتلكه برشلونة؟ سنقوم بسرد الأسماء، سيرجى روبرتو، أومتيتى، لينجليه، بيكيه، أراوخو، ألبا، بالدى، إلى جانب مجموعة رائعة من اللاعبين الشباب، مثل فاتى وبيدرى وجافى وديمبلى، بالإضافة إلى أجويرو ودى يونج وبوسكيتس وكوتينيو».

وتابع: «الآن إذا أخبرتنى أن ميسى ليس هنا، وخسرنا هدافًا يسجل 30 هدفًا على الأقل في الموسم، سأقول لك نعم، بالطبع، ولكن سيظل فريق برشلونة يمتلك لاعبين مميزين».

ويعانى برشلونة من تراجع على صعيد النتائج، حيث حقق الفوز مرة وحيدة في آخر 4 مباريات بالليجا، كما تلقى خسارتين في أول مباراتين بدورى الأبطال.