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ترف على موعد أولى حلقات «هنيدى شو» على شاشة المحور

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ترف على موعد أولى حلقات «هنيدى شو» على شاشة المحور ترف على موعد أولى حلقات «هنيدى شو» على شاشة المحور

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تبدأ قناة المحور الجمعة القادمة إذاعة أولى حلقات برنامج الفنان محمد هنيدى «هنيدى شو» في تمام الساعة العاشرة مساءً يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، وسيقدم هنيدى العديد من المفاجأت خلال الحلقة الأولى حيث يستضيف كبار نجوم الفن والمجتمع والرياضة ومجموعة من الفقرات المتنوعة التي يغلب عليها القالب الكوميدى، ويعد «هنيدى شو» أولى تجارب الفنان محمد هنيدى في عالم برامج التوك شو .

يذكر ان برنامج هنيدى يأتى في إطار خطة قناة المحور ووكيلها الإعلانى MWM، لتطوير محتوها الذي شهد تغييراً كبيرا على كافة المستويات منذ انطلاقتها القوية في ابريل الماضى بتغير المحتوى الاعلامى داخل القناة، محققة نجاحاً ملحوظ في عرض البرامج والمسلسلات التي شهدتها القناة خاصة خلال شهر رمضان الماضى .

المصرى اليوم

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