واشنطن ترفع القيود على دخول الوافدين في 8 نوفمبر

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بعد أكثر من 18 شهرًا من الإغلاق، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد السماح للوافدين ممن حصلوا على التطعيم بدخول أراضيها في نوفمبر المقبل.

وأعلن البيت الأبيض في تغريدة على موقع التدوينات الاجتماعي «تويتر» أن فتح الحدود أمام حركة الوافدين سيكون اعتباراً من 8 نوفمبر المقبل، وذلك تنفيذا لوعد قطعته واشتطن الشهر الماضي برفع القيود على السفر الدولي أمام الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح المضاد للإصابة بـ «كوفيد-19».

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إن «السياسة الأمريكية الجديدة بشأن السفر التي تتطلب تلقيح المسافرين الأجانب الوافدين إلى الولايات المتحدة ستدخل حيز التنفيذ في 8 نوفمبر»، على أن يطبق هذا الاجراء على المسافرين الوافدين جوا وهؤلاء الذين يعبرون الحدود البرية مع كندا والمكسيك.

كانت الولايات المتحدة قد أغلقت حدودها في مارس 2020، أمام ملايين المسافرين القادمين خصوصا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين ثم في وقت لاحق الهند والبرازيل. كما أغلقت نقاط دخول برية أمام الزوار من كندا والمكسيك، وهو ما تسبب في أوضاع شخصية مؤلمة وأضرار اقتصادية. كما تسبب في توتر دبلوماسي، وخاصة خلال الصيف الماضي حين فتح الاتحاد الأوروبي أبوابه أمام الولايات المتحدة والسياح الأمريكيين الذين لم يحصلوا على اللقاح، بينما كان يخوض معركة مع الوقت لإنجاز عمليات التلقيح. في المقابل، كانت واشنطن تشير على الدوام إلى شروط صحية لتبرير إبقاء الإغلاق.