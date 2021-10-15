أخبار عاجلة

1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب -
«زي النهارده» اختطاف الطائرة التي تقل زعماء ثورة الجزائر 22 أكتوبر 1956 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أوقاف الأقصر تستقبل الدفعه التاسعة من لحوم صكوك الأضاحي

Print
أوقاف الأقصر تستقبل الدفعه التاسعة من لحوم صكوك الأضاحي أوقاف الأقصر تستقبل الدفعه التاسعة من لحوم صكوك الأضاحي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت أوقاف الأقصر الدفعة التاسعة من لحوم صكوك الأضاحي.

وأعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية الأوقاف، عن استقبال مديرية أوقاف الأقصر اليوم الجمعة، الدفعه التاسعه من الدفعات المخصصة من قبل الوزراه للمديريه، من لحوم صكوك الاضاحى لهذا العام وقدرها 2 طن وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعايه على مستوى المحافظة، وذلك في اطار من الود الاهتمام الذي توليه الدولة بكافه مؤسساتها لهذه الاسر وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة وبهذا تكون مديرية اوقاف الاقصر قد استقبلت عدد 34 طنا من لحوم صكوك الاضاحى حتى اليوم وذلك لتوزيع هذه اللحوم على الأسر الاولى بالرعاية.

وقد تم الاستلام والتوزيع بحضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير المديرية، أمام كامل المفتش بالوزارة، والشيخ صلاح نور وكيل المديرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني

1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني

الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا

الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا

بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر

بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر