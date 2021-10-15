أوقاف الأقصر تستقبل الدفعه التاسعة من لحوم صكوك الأضاحي

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استقبلت أوقاف الأقصر الدفعة التاسعة من لحوم صكوك الأضاحي.

وأعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية الأوقاف، عن استقبال مديرية أوقاف الأقصر اليوم الجمعة، الدفعه التاسعه من الدفعات المخصصة من قبل الوزراه للمديريه، من لحوم صكوك الاضاحى لهذا العام وقدرها 2 طن وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعايه على مستوى المحافظة، وذلك في اطار من الود الاهتمام الذي توليه الدولة بكافه مؤسساتها لهذه الاسر وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة وبهذا تكون مديرية اوقاف الاقصر قد استقبلت عدد 34 طنا من لحوم صكوك الاضاحى حتى اليوم وذلك لتوزيع هذه اللحوم على الأسر الاولى بالرعاية.

وقد تم الاستلام والتوزيع بحضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير المديرية، أمام كامل المفتش بالوزارة، والشيخ صلاح نور وكيل المديرية.