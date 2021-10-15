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الإسكان: طرح 28 محلاً تجارياً و6 صيدليات للبيع بالمزاد العلني بـ6 أكتوبر والعاشر من رمضان

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الإسكان: طرح 28 محلاً تجارياً و6 صيدليات للبيع بالمزاد العلني بـ6 أكتوبر والعاشر من رمضان الإسكان: طرح 28 محلاً تجارياً و6 صيدليات للبيع بالمزاد العلني بـ6 أكتوبر والعاشر من رمضان

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قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدلية بمساحات من (٣٣م٢ : ١٠٠م٢)، بمناطق (جنوب الأحياء - أبو الوفا - التوسعات الشمالية، أبوالوفا)، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 31/10/2021.

وأضاف المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم طرح 9 محال تجارية و 3 صيدليات بمساحات من (15م2 : 46م2) بالمركز التجاري بالحي الـ16 والأسواق التجارية بالحي الـ15 والحي الـ5، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 19/12/2021، مشيراً إلى أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (15م2 : 46م2) بالمركز التجاري بحي الأندلس والمركز التجاري بالحي الـ30، للبيع بالمزاد العلني، يوم الثلاثاء 15/2/2022.

وفي ذات السياق، قال المهندس أحمد عمران أحمد، إنه تم طرح 3 محال تجارية بالحيين 1 و 31، بمساحات تتراوح من (١٥م٢ : ٩٩ م٢ )، للبيع بالمزاد العلني، يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022.

المصرى اليوم

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