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4 مستشفيات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة بالأقصر

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4 مستشفيات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة بالأقصر 4 مستشفيات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة بالأقصر

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أعلنت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه تم اختيار 4 مستشفيات بالأقصر من ضمن 10 مستشفيات تابعين بالمحافظات الثلاث (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، للمشاركة بفعاليات المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة لوزارة الصحة والسكان، الذي تم إطلاقه بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

وتشمل المستشفيات التابعة للهيئة، والمشاركة بفعاليات المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة ( مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات (النساء والولادة، النصر، السلام، الحياة بورفؤاد) بمحافظة بورسعيد، و مستشفيات (إيزيس التخصصي، حورس التخصصي، طيبة التخصصي، الأطفال التخصصي، الكرنك الدولي) بالأقصر، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة (حضانات، مبتسرين)، والتي تشمل 19 مرضًا وراثيًا.

ويشار إلى أن الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف عنها تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول- ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).

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