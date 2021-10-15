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أهداه أيقونة العائلة المقدسة.. سفير البحر المتوسط يزور «كاتدرائية الإسكندرية» لأول مرة (صور)

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أهداه أيقونة العائلة المقدسة.. سفير البحر المتوسط يزور «كاتدرائية الإسكندرية» لأول مرة (صور) أهداه أيقونة العائلة المقدسة.. سفير البحر المتوسط يزور «كاتدرائية الإسكندرية» لأول مرة (صور)

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استقبل القمص إبرام إميل الوكيل البابوى في الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، كريم أميلال سفير البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والسفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية في زيارة للكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية، والتى تعد الكنيسة الأقدم في وإفريقيا وتضم رفات القديس مارمرقس، كاروز الديار المصرية، وذلك في أول زيارة له.

ورحب الوكيل البابوى بالسفير لدى وصوله ورافقه خلال زيارة داخل المرقسية، وشرح له تاريخ الكنيسة، وتم تقديم الهدايا وأخذ بعض الصور التذكارية. في ختام الزيارة، أهدى الوكيل البابوى للسفير أيقونة مسار العائلة المقدسة.

بدوره أعرب السفير عن سعادته بهذه الزيارة والتي تعد الأولى له إلى الكنيسة القبطية.

حضر اللقاء القس بولس عوض من بين العائلة المصرية، ونادر مرقس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكنيسة، وعماد فاجر مدير العلاقات العامة للوكيل البابوى مرقس القمص ويصا.

أهداه أيقونة العائلة المقدسة .. سفير البحر المتوسط يزور "كاتدرائية الإسكندرية" لأول مرة (صور)
أهداه أيقونة العائلة المقدسة .. سفير البحر المتوسط يزور "كاتدرائية الإسكندرية" لأول مرة (صور)
أهداه أيقونة العائلة المقدسة .. سفير البحر المتوسط يزور "كاتدرائية الإسكندرية" لأول مرة (صور)
أهداه أيقونة العائلة المقدسة .. سفير البحر المتوسط يزور "كاتدرائية الإسكندرية" لأول مرة (صور)
أهداه أيقونة العائلة المقدسة .. سفير البحر المتوسط يزور "كاتدرائية الإسكندرية" لأول مرة (صور)

المصرى اليوم

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