أخبار عاجلة

1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب -
«زي النهارده» اختطاف الطائرة التي تقل زعماء ثورة الجزائر 22 أكتوبر 1956 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «دار » بمنطقة القرنفل بالقاهرة الجديدة الأحد

Print
بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «دار مصر» بمنطقة القرنفل بالقاهرة الجديدة الأحد بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «دار » بمنطقة القرنفل بالقاهرة الجديدة الأحد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ بعد غد الأحد 17/10/2021، وحتى يوم الأحد 9/1/2022، في تسليم دفعة جديدة 1440 وحدة سكنية من مشروع «دار » بمنطقة القرنفل للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، موضحاً أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي لإنهاء الإجراءات، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول للتسجيل ومعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 230، يوم الأحد 17/10/2021، ووحدات العمارة رقم 231، يوم الإثنين 18/10/2021، ووحدات العمارة رقم 232، يوم الثلاثاء 19/10/2021، ووحدات العمارة رقم 233، يوم الأربعاء 20/10/2021، ووحدات العمارة رقم 234، يوم الأحد 24/10/2021، ووحدات العمارة رقم 235، يوم الإثنين 25/10/2021، ووحدات العمارة رقم 236، يوم الثلاثاء 26/10/2021، ووحدات العمارة رقم 237، يوم الأربعاء 27/10/2021، ووحدات العمارة رقم 238، يوم الخميس 28/10/2021.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 239، يوم الأحد 31/10/2021، ووحدات العمارة رقم 240، يوم الإثنين 1/11/2021، ووحدات العمارة رقم 241، يوم الثلاثاء 2/11/2021، ووحدات العمارة رقم 242، يوم الأربعاء 3/11/2021، ووحدات العمارة رقم 249، يوم الخميس 4/11/2021، ووحدات العمارة رقم 250، يوم الأحد 7/11/2021، ووحدات العمارة رقم 251، يوم الإثنين 8/11/2021، ووحدات العمارة رقم 252، يوم الثلاثاء 9/11/2021، ووحدات العمارة رقم 269، يوم الأربعاء 10/11/2021، ووحدات العمارة رقم 270، يوم الخميس 11/11/2021، ووحدات العمارة رقم 271، يوم الأحد 14/11/2021، ووحدات العمارة رقم 277، يوم الإثنين 15/11/2021، ووحدات العمارة رقم 373، يوم الثلاثاء 16/11/2021، ووحدات العمارة رقم 372، يوم الأربعاء 17/11/2021، ووحدات العمارة رقم 371، يوم الخميس 18/11/2021، ووحدات العمارة رقم 370، يوم الأحد 21/11/2021، ووحدات العمارة رقم 369، يوم الإثنين 22/11/2021، ووحدات العمارة رقم 368، يوم الثلاثاء 23/11/2021، ووحدات العمارة رقم 367، يوم الأربعاء 24/11/2021، ووحدات العمارة رقم 366، يوم الخميس 25/11/2021.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 365، يوم الأحد 28/11/2021، ووحدات العمارة رقم 265، يوم الإثنين 29/11/2021، ووحدات العمارة رقم 266، يوم الثلاثاء 30/11/2021، ووحدات العمارة رقم 267، يوم الأربعاء 1/12/2021، ووحدات العمارة رقم 268، يوم الخميس 2/12/2021، ووحدات العمارة رقم 272، يوم الأحد 5/12/2021، ووحدات العمارة رقم 273، يوم الإثنين 6/12/2021، ووحدات العمارة رقم 274، يوم الثلاثاء 7/12/2021، ووحدات العمارة رقم 254، يوم الأربعاء 8/12/2021، ووحدات العمارة رقم 255، يوم الخميس 9/12/2021، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 364، يوم الأحد 12/12/2021، ووحدات العمارة رقم 361، يوم الإثنين 13/12/2021، ووحدات العمارة رقم 359، يوم الثلاثاء 14/12/2021، ووحدات العمارة رقم 358، يوم الأربعاء 15/12/2021، ووحدات العمارة رقم 357، يوم الخميس 16/12/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 363، يوم الأحد 19/12/2021، ووحدات العمارة رقم 362، يوم الإثنين20/12/2021، ووحدات العمارة رقم 300، يوم الثلاثاء 21/12/2021، ووحدات العمارة رقم 301، يوم الأربعاء 22/12/2021، ووحدات العمارة رقم 302، يوم الخميس 23/12/2021، ووحدات العمارة رقم 303، يوم الأحد 26/12/2021، ووحدات العمارة رقم 304، يوم الإثنين 27/12/2021، ووحدات العمارة رقم 305، يوم الثلاثاء 28/12/2021، ووحدات العمارة رقم 306، يوم الأربعاء 29/12/2021، ووحدات العمارة رقم 307، يوم الخميس 30/12/2021، ووحدات العمارة رقم 308، يوم الأحد 2/1/2022، ووحدات العمارة رقم 309، يوم الإثنين 3/1/2022، ووحدات العمارة رقم 310، يوم الثلاثاء 4/1/2022، ووحدات العمارة رقم 246، يوم الأربعاء 5/1/2022، ووحدات العمارة رقم 256، يوم الخميس 6/1/2022، ووحدات العمارة رقم 360، يوم الأحد 9/1/2022.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير جيولوجيا المياه يكشف موعد وصول غاز بركان لا بالما مصر (التفاصيل)

خبير جيولوجيا المياه يكشف موعد وصول غاز بركان لا بالما مصر (التفاصيل)

موعد مباريات الدوري المصري الموسم الجديد والقنوات الناقلة

موعد مباريات الدوري المصري الموسم الجديد والقنوات الناقلة

تذبذب ومخاوف .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

تذبذب ومخاوف .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

قرار جديد من ليفربول تجاه منتخب مصر بسبب غياب صلاح

قرار جديد من ليفربول تجاه منتخب مصر بسبب غياب صلاح