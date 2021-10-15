قافلة ارشادية مجانية لتوعية مزارعي أبيس بالتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة

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أطلق مجلس الإعلام الريفي في الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي صالح مدير مديرية الزراعة ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، قافلة إرشادية لتوعية مزارعى أبيس السابعة، بزمام خورشيد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وكلية الزراعة بالشاطبي والتضامن الاجتماعى، بمشاركة عضو المجلس القومي للمرأة المهندسة سكينة البابلي، حيث تحدثت عن التعريف بالمجلس القومي للمرأة وأدواره، والتي تتمثل في، التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المشروعات الصغيرة وبرامج تدريبية، والتمكين السياسي للمرأة من خلال التحفيز على المشاركة السياسية، وبرنامج الحماية للمرأة من خلال محاولة اصلاح بين الزوجين ومنع الزواج المبكر والختان وكافة أوجه الاعتداء على المرأة.

كما تحدثت مع السيدات الحاضرات حول مشاكل الزواج المبكر وضرورة التخلص من هذة العادة السيئة، كما استمعت لطلبات الحاضرات واحتياجاتهم وكان من أهمها، ندوة عن تعنيف المرأة وكيفية التغلب على هذة المشاكل والتوعية الصحية للسيدات، كما استضافت القافلة أيضا الدكتور اسامه احمد من كلية الزراعة بالشاطبي، حيث تناول تربية السمان كواحد من أبسط المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وقام بشرح أهمية تربية السمان مميزاته وأنواع السمان المختلفة، وعملية تربية السمان من إعداد العنبر وحتى بيع سمان، فوائد بيض السمان، والتسمين وتركيب العلف والتكاليف والأرباح المتوقع الحصول عليها من المشروع.

واستعرض مشروع تربية الدواجن من حيث شروط المكان وتجهيز العنابر والتغذية السليمة والأدوات اللازمة للتربية والتغذية وفرش الأرضيات، والأمراض التي تصيب الطيور سواء كانت فيروسية أو بكتيرية وخطورتها وخطورتها وكيفية تجنبها من خلال مبدأ الوقاية خير من العلاج، وتركيبة العلف وكيفية التمييز بين العلف الجيد والتالف.

أعد القافلة ونظمها الدكتورة صافيناز محمود عبدالعظيم مسؤولة الإعلام الريفي، والمهندسة هبة صبحي مهندسة الإعلام الريفي بالمديرية.