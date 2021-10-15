برنامج تدريبي للتسجيل الطبي بمنشآت هيئة «الرعاية الصحية» في الأقصر

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أعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، ان فعاليات التدريب الذي تم بمدينة الأقصر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بهدف إلى رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين على نظام السجلات الطبية وأهميتها، ومعايير الاعتماد الخاصة بالسجلات طبقًا لمعايير GAHAR2021، وسياسات وإجراءات الاحتفاظ بالسجلات وسرية البيانات والمعلومات، والتدخلات الطبية باستخدام أنظمة التكويد العالمية المستخدمة، بهدف تطوير وتدريب العنصر البشري على التسجيل الطبي السليم، حجر الأساس في إدارة الحالة الصحية للمرضى وتوفير أفضل خدمات ورعاية صحية لهم ..

واستمر التدريب على مدار أربع أيام متتالية، باستخدام عدة طرق ووسائل تدريبة وفتح مجال النقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين على عمليات التسجيل الطبي، ونقل ملاحظاتهم وخبراتهم في العمل لكيفية حل المعوقات أو التغلب عليها، إضافة إلى المرور على وحدة طب أسرة العثمان بالقرنة، ومستشفيي الكرنك الدولي وإيزيس التخصصي بالأقصر، لتفقد نظام عمل السجلات الطبية من أرض الواقع وتقييم الوضع الحالي للسجلات، لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين المستقبلية للوصول بمطابقة السجلات الطبية معايير الجودة المحلية والعالمية.

وضم البرنامج التدريبي فريق من الخبراء المتخصصين في عمليات التسجيل الطبي، وأعضاء من لجنة السجلات الطبية المركزية برئاسة هيئة الرعاية الصحية، وهم: د. مجدي بكر _ مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية، د. سحر عزالعرب _ استشاري التسجيل الطبي بمنظمة الصحة العالمية، د. جاسر جاد الكريم _ مسؤول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، د. رحاب قنصوة _ عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. ريهام فتحي _ عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة، د. إسلام صلاح _ مدير قسم الجودة بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر.