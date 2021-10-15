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تحرير 37 محضر إشغال طريق في حملة بمدينة الأقصر

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تحرير 37 محضر إشغال طريق في حملة بمدينة الأقصر تحرير 37 محضر إشغال طريق في حملة بمدينة الأقصر

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شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر، وذلك تحت إشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار الأقصر واللواء محمد الصاوى مساعد مدير أمن الأقصر.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر تضمنت 37 محضر إشغال طريق، 18 محضر نظافة عامة،11 محضر تصالح لعدم ارتداء كمامات، 4 محاضر باعة جائلين، وضبط 6 ميكروفونات تسبب الإزعاج، ١٤ محضر مضبوطات متنوعة، والمرور على 13 فرش حلوي مولد، 34 محضر إزالات ادارية.

تمت أعمال الحملة بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر والنقيب تامر عباس وضباط المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

المصرى اليوم

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