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ورشة لبناء قدرات مسؤولي متابعة تنفيذ الهدف الرابع للتنمية المستدامة بـ«تربية عين شمس»

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ورشة لبناء قدرات مسؤولي متابعة تنفيذ الهدف الرابع للتنمية المستدامة بـ«تربية عين شمس» ورشة لبناء قدرات مسؤولي متابعة تنفيذ الهدف الرابع للتنمية المستدامة بـ«تربية عين شمس»

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تفعيلا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة «ضمان التعليم الجيد»؛ تنظم اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة ومركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان: «بناء قدرات مسئولي متابعة تنفيذ الهدف الرابع من SDG4»، وذلك في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمقر مركز التميز التربوي – بكلية التربية- روكسي.

يأتي ذلك في اطار الاتفاقية المبرمة بين جامعة عين شمس واللجنة الوطنية لليونسكو التي تهدف إلى رفع مشاركة القطاع الحكومي والخاص من جميع الوزارات لتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية الحديثة.

تأتي ورشة العمل تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو؛ ويشارك بالحضورالدكتور ماجد نجم رئيس لجنة الهدف الرابع ورئيس جامعة حلوان السابق، والدكتور غادة عبدالبارى أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو، والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس؛ وعدد كبير من خبراء التعليم والتخطيط الاستراتيجي والباحثين والأكاديميين.

وأشارت الدكتورة رشا كمال مدير مركز التميز التربوي، إلى أن أهمية البرنامج تأتى لوضع استراتيجية وآلية واضحة لرصد وقياس وحساب مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

المصرى اليوم

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