بمشاركة 305 طالبة.. أسقفية الشباب تطلق «قُوْمِيْ اسْتَنِيْرٍيْ» بالإسكندرية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت لجنة الإعدادي بأسقفية الشباب، مؤتمرها السنوي لفتيات المرحلة الإعدادية، بعنوان «قُوْمِيْ اسْتَنِيْرٍيْ» في بيت مار مرقس التابع لأسقفية بالعجمي في الإسكندرية، مساء أمس.

تناول المؤتمر، الذي حضره ٣٠٥ من فتيات المرحلة الإعدادية، عددًا من الموضوعات، حاضَر فيها الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة وعدد من المتحدثين، بالإضافة إلى ورش العمل، والقداسات اليومية والفقرات الترفيهية.

بمشاركة 305 طالبة .. أسقفية الشباب تطلق "قُوْمِيْ اسْتَنِيْرٍيْ" بـ"عجمى الإسكندرية" (صور)

بمشاركة 305 طالبة .. أسقفية الشباب تطلق "قُوْمِيْ اسْتَنِيْرٍيْ" بـ"عجمى الإسكندرية" (صور)

بمشاركة 305 طالبة .. أسقفية الشباب تطلق "قُوْمِيْ اسْتَنِيْرٍيْ" بـ"عجمى الإسكندرية" (صور)