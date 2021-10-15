إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة ومنافع الرى جنوب الأقصر

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طالب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، من رؤساء المراكز والمدن بالاستمرار في تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والاراضى الزراعية ومنافع الرى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي منافع ري بناحية الحلة والدير، وقد أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة اسوار وعشش وأحواش لعدد 19 حالة تعدي بمساحة 996م2 منها 10 حالات مخالفات تابعة لهندسة ري اسنا بمساحة ( 418م2 )، وعدد (9 ) قرارات تابعة لهندسة نيل اسنا بمساحة ( 578م2 ) ،عبارة عن تعدي اسوار وعشش وأحواش مقامة دون سند من القانون.

شارك في الحملة صباح منصور، وعبدالرحيم طايع نائبا رئيس المركز، ومحمد حسين مهندسة هندسة ري إسنا، ومحمد إبراهيم مدير هندسة نيل اسنا وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد مروان عاطف نصار مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد احمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.