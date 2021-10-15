أخبار عاجلة

1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل -
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب -
«زي النهارده» اختطاف الطائرة التي تقل زعماء ثورة الجزائر 22 أكتوبر 1956 -
«زي النهارده» وفاة الرسام الفرنسى سيزان 22 أكتوبر 1906 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة ومنافع الرى جنوب الأقصر

Print
إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة ومنافع الرى جنوب الأقصر إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة ومنافع الرى جنوب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، من رؤساء المراكز والمدن بالاستمرار في تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والاراضى الزراعية ومنافع الرى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي منافع ري بناحية الحلة والدير، وقد أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة اسوار وعشش وأحواش لعدد 19 حالة تعدي بمساحة 996م2 منها 10 حالات مخالفات تابعة لهندسة ري اسنا بمساحة ( 418م2 )، وعدد (9 ) قرارات تابعة لهندسة نيل اسنا بمساحة ( 578م2 ) ،عبارة عن تعدي اسوار وعشش وأحواش مقامة دون سند من القانون.

شارك في الحملة صباح منصور، وعبدالرحيم طايع نائبا رئيس المركز، ومحمد حسين مهندسة هندسة ري إسنا، ومحمد إبراهيم مدير هندسة نيل اسنا وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد مروان عاطف نصار مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد احمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائبه: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى عهد الرئيس السيسي

نائبه: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى عهد الرئيس السيسي

السيسي للخريجين الجدد من كلية الشرطة : تذكرو دائمًا أن تكونوا قدوة

السيسي للخريجين الجدد من كلية الشرطة : تذكرو دائمًا أن تكونوا قدوة

السيسي يمنح أوائل خريجي الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية

السيسي يمنح أوائل خريجي الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية

السيسي يوجه التهنئة لطلاب كلية الشرطة: «لن ننسي تضحيات الشهداء»

السيسي يوجه التهنئة لطلاب كلية الشرطة: «لن ننسي تضحيات الشهداء»