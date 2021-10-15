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حمد ابراهيم : بيراميدز قادر علي الوصول لنهائي الكونفدرالية

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حمد ابراهيم : بيراميدز قادر علي الوصول لنهائي الكونفدرالية حمد ابراهيم : بيراميدز قادر علي الوصول لنهائي الكونفدرالية

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عبر حمد إبراهيم مدرب فريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بوجوده ضمن جهاز المدير الفني إيهاب جلال في مهمة تدريب بيراميدز، موضحا أنه فريق كبير ولديه الرغبة في المنافسة على كل البطولات، وكذلك الجهاز الفني نفسه لديه نفس رغبة النادي وهناك تفاؤل كبير مع بداية الموسم الجديد محليا وقاريا.

واكد حمد ابراهيم، ان بيراميدز، استعد بصورة جيدة للموسم الجديد من خلال معسكرين في الإسكندرية والقاهرة تخللهما ٤ مباريات ودية بجانب مباراة رسمية أمام سموحة في كأس ، ورغم غياب الدوليين أغلب الوقت إلا أن التحضير كان جيدا، والبداية في كأس الكونفدرالية يجب أن تكون بكل قوة. أشاد المدرب بالمنافس فريق عزام التنزاني الذي يواجهه بيراميدز ذهابا في دور ال٣٢ بدار السلام ظهر السبت، موضحا أنه فريق قوي ومنظم والجهاز الفني شاهد العديد من المباريات، ولكن في النهاية بيراميدز هدفه الفوز ومواصلة المشوار لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة القارية، والجهاز الفني ليست لديه رفاهية اختيار الملعب وبالتالي يجب التعامل مع الأمر الواقع واللعب على النجيل الصناعي والفريق جاهز لبدء المشوار.

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