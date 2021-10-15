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عمر جابر : قادرون على تخطي عقبة «عزام»

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عمر جابر : قادرون على تخطي عقبة «عزام» عمر جابر : قادرون على تخطي عقبة «عزام»

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عمر جابر : قادرون على تخطي عقبة «عزام»

حرص ايهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الاول لنادي بيراميدز، على عقد جلسة خاصة مع عمر جابر الظهير الأيمن للفريق، لتكليفه ببعض المهام الذي سيؤديه خلال مواجهة فريق عزام، المقررة «السبت» ضمن مباريات البطولة الافريقية في تنزانيا.

ويعول ايهاب جلال، الكثير على عمر جابر، خلال تلك المواجهة خصوصاً وانه من العناصر الاساسية ومن اصحاب الخبرات الكبيرة في الجهة اليمني، والتي وضح انه ستكون المحور الاساسي لفريق بيراميدز في تلك المواجهة.

وقال عمر جابر نجم نادي بيراميدز إن الفريق جاهز لضربة البداية الأفريقية أمام عزام التنزاني موضحا أنها مواجهة ستكون قوية خاصة وأن البداية خارج الأرض وأمام فريق منظم ويمتلك مجموعة قوية من اللاعبين، وبالتالي المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وشدد جابر، على أن بيراميدز وبتاريخ مشاركاته القارية ووصوله في النسختين الأخيرتين للنهائي ونصف النهائي، فإن أمام اللاعبين مسئولية كبيرة ورغبة في اللعب بكل قوة للفوز ومواصلة المشوار حتى أبعد نقطة لأن رغبة النادي وطموحه هو التتويج بلقب البطولة القارية.

و أوضح جابر أن اللاعبين اعتادوا على اللعب في الظروف الصعبة خلال الموسمين الأخيرين من خلال اللعب على ملعب سيئة وأكثر من مرة على نجيل صناعي وبالتالي اللاعبون لديهم الخبرة والجاهزية لمواصلة المشوار القاري والمنافسة على اللقب القاري.

المصرى اليوم

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