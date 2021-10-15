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محافظ القليوبية يلزم مقاول الصرف الصحي بعمل الوصلات المنزلية بقريتين في طوخ

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محافظ القليوبية يلزم مقاول الصرف الصحي بعمل الوصلات المنزلية بقريتين في طوخ محافظ القليوبية يلزم مقاول الصرف الصحي بعمل الوصلات المنزلية بقريتين في طوخ

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وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بسرعة الإنتهاء من توصيل الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى بقرية ترسا وزيادة عمل النوبتجيات بشكل دائم على مدار 24 ساعة لسرعة الانجاز لخدمة الاهالى وعمل الصيانة الدورية للمحطة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمحطة رفع الصرف الصحى بالقرية والتي تعمل بطاقة 4 آلاف متر مكعب يومي وتخدم قرية ترسا يرافقة النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب واحمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ.

كما تفقد المحافظ محطة صرف صحي شبرا هارس بطوخ والتي تعمل بطاقة 5300 متر مكعب يوميا ومتصلة بمحطة رفع الناصرية ومحطة معالجة قها، حيث تفقد المحافظ المحطة ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الشبكات والعمل بالتوازي في تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين مشددا على ضرورة تسليم المشروع بالكامل نهاية العام الجاري.

واستمع المحافظ خلال جولته إلى شكاوى المواطنين حيث استجاب المحافظ لطلب أحد المواطنين بتوفير ماكينة صرف آلي بمكتب بريد شبرا هارس، كما استجاب فورا لشكوى المواطنين بتركيب عدد من غطاءات بالوعات الصرف الصحي والتي كانت تشكل خطرا على حياه المواطنين بالقرية.

محافظ القليوبية يتفقد محطة رفع شبرا هارس

المصرى اليوم

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