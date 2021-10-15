«غير مقطوع الحبل السري».. العثور على جثة رضيع ملقاة بالطريق العام غرب الإسكندرية

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تكثف إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل رضيع حديث الولادة، ملقاة بالطريق بمنطقة العامرية غرب المدينة.

تلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة العامرية اول، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة طفل حديث الولادة مجهول الهوية، ملقة بالطريق العام بجوار سور إحدى الشركات دائرة القسم.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث قسم الشرطة رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة طفل حديث الولادة، وبمناظرتها تبين أنه غير مقطوع الحبل السرى وعدم وجود ثمة أي إصابات ظاهرة به.

تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، أمر المستشار أحمد جمال رئيس نيابة اول العامرية، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة الطفل لبيان سبب الوفاة.