محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينة طوخ (صور)

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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة طوخ، لمتابعة أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي، للوقوف على نسبة التنفيذ ودفع الأعمال بها، بالإضافة إلى تفقد محطتي صرف صحي ترسا وشبرا هارس، وذلك بحضور أحمد الوزيري رئيس مجلس المدينة.

بدأ المحافظ الجولة، بحسب بيان صحفي، الجمعة، بتفقد مستشفى طوخ المركزي، الذي يضم ١٦ عيادة خارجية و٩٠ سرير داخلي و ٢١ سرير رعاية مركزة و١٦ حضانة أطفال و٢٠ ماكينة غسيل كلوي و٦ غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى عمليات النساء والتوليد، كما يشتمل «مناطق انتظار - مكاتب إدارية - العيادة الخارجية - قسم للطواريء - قسم للغسيل الكلوي - قسم للعلاج الطبيعي - قسم الأشعة - التعقيم المركزي - غرف عمليات - استراحات الأطباء ومدرسة التمريض - قسم للمعامل – حضانات - قسم للحروق - قسم جراحة المناظير»، وتبلغ تكلفة المستشفى 308 مليون جنيه تنفذها شركة وادي النيل.

واستمع المحافظ، من القائمين على تنفيذ المشروع عن آخر تطورات الأعمال بالمستشفى، حيث تم الإنتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى وجاري أعمال التشطيبات والتكييف المركزي، وتركيب المصاعد، مشددا على سرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتسليم في الموعد المحدد لها.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد محطة رفع صرف صحي ترسا والتي تعمل بطاقة 4 آلاف متر مكعب يومي وتخدم قرية ترسا، موجها بسرعة الانتهاء من توصيل الوصلات المنزلية، وتواجد النوبتجيات بشكل دائم علي مدار 24 ساعة، وعمل الصيانة الدورية للمحطة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد محطة صرف صحي شبرا هارس بطوخ والتي تعمل بطاقة 5300 متر مكعب يوميا ومتصلة بمحطة رفع الناصرية ومحطة معالجة قها، موجها الإنتهاء من أعمال الشبكات والعمل بالتوازي في تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين، مشددا علي ضرورة تسليم المشروع بالكامل نهاية العام الجاري.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين، حيث لطلب أحد المواطنين بتوفير ماكينة صرف آلي بمكتب بريد شبرا هارس، كما استجاب فورا لشكوى المواطنين بتركيب عدد من غطاءات بالوعات الصرف الصحي والتي كانت تشكل خطرا على حياه المواطنين بالقرية.

محافظ القليوبيه يتفقد عددا من المشروعات بمدينة طوخ

محافظ القليوبيه يتفقد عددا من المشروعات بمدينة طوخ

محافظ القليوبيه يتفقد عددا من المشروعات بمدينة طوخ