سفينة سياحية عالمية تغادر ميناء سفاجا لاستكمال رحلتها حول موانئ العالم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة الرصيف البحري لميناء سفاجا البحري سابع أكبر سفينة سياحية في العالم «ماين شيف 6» وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة الميناء والمنطقة المحيطة به من جانب أمن الموانئ والقوات البحرية والأمن العام وشرطة السياحة لتأمين إحدى أكبر السفن السياحية في العالم وذلك لاستكمال جولتها السياحية حول عدد من الموانئ العالمية.

كانت هيئة ميناء سفاجا والشركة السياحية المنظمة للرحلة قاموا باستقبال السائحين بالورود في بداية الموسم السياحي الشتوي ضمن جولة السفينة «ماين شيف 6» حول عدد من موانئ العالم.

حيث تقل السفينة السياحية التي ترفع علم مالطا نحو 2409 من السائحين من جنسيات مختلفة من السائحين أثرياء العالم ونحو ألف من الطاقم ضمن رحلتها لمواني البحرين المتوسط والأحمر لمدة ١٠ أيام.

ويبلغ طول السفينة 310 مترًا، وعرضها 39 مترًا، وتحتوي على 18 طابقا وأن السفينة تستوعب 3975 راكبًا، بالإضافة إلى طاقم المركب البالغ عددهم 1030 فردًا.

وتعد السفينة السياحية «ماين شيف 6» من أكبر السفن السياحية في العالم وهي سابع أكبر سفينة سياحية في العالم وإن هيئة الميناء أخلت نحو ٣٥٠ متر من الرصيف لرسو السفينة البالغ ارتفاعها ١٨ طابقا وتضم ملاعب تنس وحمامات سباحة وسينما وصالة العاب رياضية ومكتبة وجاكوزي وعدة مطاعم