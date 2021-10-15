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توقع مركز الأرصاد السعودية ارتفاع درجات الحرارة الأعلي خلال حالة الطقس في السعودية اليوم إلي 42 درجة بدلاً من 40 درجة أمس.

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن تكون السماء غائمة اليوم على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية.

وتنشط الرياح السطحية خلال حالة الطقس اليوم على الأجزاء الغربية من الرياض وتمتد شرق مكة المكرمة.

حالة البحر الأحمر اليوم الجمعة

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد السعودية أن تكون الرياح شمالية غربية إلي شمالية على شمال البحر الأحمر.

وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلي شمالية غربية علي الجزء الجنوبي والأوسط وتتراوح سرعتها بين 14إلي 34 كم/ الساعة.

ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 0.5 إلي 1.25 متر.

حالة الخليج العربي اليوم الجمعة

تتوقع الأرصاد الجوية السعودية أن تكون الرياح شمالية غربية إلي غربية وسرعتها بين 14 الى 34 كم/ الساعة.

ويتراوح ارتفاع الأموج فى الخليج العربي بين 0.5 مترًا إلي متر وربع المتر.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة في السعودية اليوم

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد السعودية أن ترتفع درجات الحرارة اليوم في السعودية.

وأن ترتفع درجة الحرارة العظمي في مكة المكرمة درجتين عن أمس لتصل إلي 42ْ.

وتستمر درجة الحرارة في المدينة المنورة للعظمي ثابتة لليوم الثالث على التوالي عند40 درجة.

وترتفع درجة الحرارة في الرياض للعظمي إلي 38 درجة بارتفاع درجة واحدة عن أمس.

وتظل درجة الحرارة جدة العظمي ثابتة عند 40 درجة.

ويبين الجدول التالي درجات الحرارة المتوقعة في مناطق السعودية :

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