أخبار عاجلة

1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل -
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب -
«زي النهارده» اختطاف الطائرة التي تقل زعماء ثورة الجزائر 22 أكتوبر 1956 -
«زي النهارده» وفاة الرسام الفرنسى سيزان 22 أكتوبر 1906 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأردن .. تقرير الحالة الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

Print
الأردن .. تقرير الحالة الجوية المتوقعة اليوم الجمعة الأردن .. تقرير الحالة الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع إدارة الأرصاد الجوية الأدرنية أن تكون الأجواء اليوم الجمعة معتدلة المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة فى باقي مناطقي الأردن.

تتوقع الأرصاد الجوية الأردنية أن تظهر غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خلال حالة الطقس في الأردن اليوم.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة نشطة أحيانًا خلال حالة الطقس اليوم في الأردن.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى الأردن

تتوقع إدارة الأرصاد الجوية فى الأردن أن ترتفع درجات الحرارة في عدد من مناطق الأردن اليوم.

  • وتتوقع الأرصاد أن تكون درجات الحرارة الصغري والعظمي المتوقعة فى عمان اليوم الجمعة 32-18 درجة.
  • تكون درجات الحرارة المتوقعة في اربد اليوم الجمعة 31-19 درجة.
  • ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في العقبة اليوم الجمعة 36-25 درجة.
  • تكون درجات الحرارة المتوقعة في عجلون اليوم الجمعة 28-16 درجة.
  • ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في جرش اليوم الجمعة 31-20 درجة.
  • تكون درجات الحرارة المتوقعة في المفرق اليوم الجمعة 33-14 درجة.
  • ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الزرقاء اليوم الجمعة 34-20 درجة.
  • ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في مادبا اليوم الجمعة 31-17 درجة.
  • تكون درجات الحرارة المتوقعة في الكرك اليوم الجمعة 30-15 درجة.
  • ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الطفيلة اليوم الجمعة 27-17 درجة.
  • تكون درجات الحرارة المتوقعة في معان اليوم الجمعة 35-17 درجة.

اقرأ أيضًا عن أخبار الطقس:

حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة

حالة الطقس في الأردن الخميس 14-10-2021

الطقس فى الأردن اليوم الخميس 14-10-2021.. وتفاصيل درجات الحرارة الأيام القادمة ()

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شريف عامر يتعرض لحادث على محور 26 يوليو (فيديو)

شريف عامر يتعرض لحادث على محور 26 يوليو (فيديو)

بالفيديو.. أحمد بتشان يطرح «يلا كمل» من ألبوم «بعد غيابه»

بالفيديو.. أحمد بتشان يطرح «يلا كمل» من ألبوم «بعد غيابه»

خبير جيولوجيا المياه يكشف موعد وصول غاز بركان لا بالما مصر (التفاصيل)

خبير جيولوجيا المياه يكشف موعد وصول غاز بركان لا بالما مصر (التفاصيل)

موعد مباريات الدوري المصري الموسم الجديد والقنوات الناقلة

موعد مباريات الدوري المصري الموسم الجديد والقنوات الناقلة