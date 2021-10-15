الأردن .. تقرير الحالة الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

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تتوقع إدارة الأرصاد الجوية الأدرنية أن تكون الأجواء اليوم الجمعة معتدلة المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة فى باقي مناطقي الأردن.

تتوقع الأرصاد الجوية الأردنية أن تظهر غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خلال حالة الطقس في الأردن اليوم.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة نشطة أحيانًا خلال حالة الطقس اليوم في الأردن.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى الأردن

تتوقع إدارة الأرصاد الجوية فى الأردن أن ترتفع درجات الحرارة في عدد من مناطق الأردن اليوم.

وتتوقع الأرصاد أن تكون درجات الحرارة الصغري والعظمي المتوقعة فى عمان اليوم الجمعة 32-18 درجة.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في اربد اليوم الجمعة 31-19 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في العقبة اليوم الجمعة 36-25 درجة.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في عجلون اليوم الجمعة 28-16 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في جرش اليوم الجمعة 31-20 درجة.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في المفرق اليوم الجمعة 33-14 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الزرقاء اليوم الجمعة 34-20 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في مادبا اليوم الجمعة 31-17 درجة.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في الكرك اليوم الجمعة 30-15 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الطفيلة اليوم الجمعة 27-17 درجة.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في معان اليوم الجمعة 35-17 درجة.

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