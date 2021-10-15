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«إن مديتش ده للجونة هديه لمين».. مايا دياب تعلق على إطلالتها في افتتاح المهرجان ()

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«إن مديتش ده للجونة هديه لمين».. مايا دياب تعلق على إطلالتها في افتتاح المهرجان (فيديو) «إن مديتش ده للجونة هديه لمين».. مايا دياب تعلق على إطلالتها في افتتاح المهرجان ()

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علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ووضعها قبعة ضخمة ملفتة بأنها تكون سعيدة بمشاركتها في حدث فني بمصر وتابعت متحدثة إلى الإعلامية بوسي شلبي: «إن مديتش ده للجونة هديه لمين»، وواصلت: «دي بلدي وحياتي وجمهوري فيها».

وخطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي أمس حيث ظهرت بفستان أحمر وحذاء باللون نفسه لتبدو في إطلالة براقة زادها جاذبية وضع مايا دياب لقبعة ضخمة باللون نفسه أيضا لتمازحها الفنانة دينا الشربيني بالوقوف إلى جوارها ووضع رأسها لالتقاط الصور معها وأيضا الفنان حسن ابو الروس والإعلامية إنجي على حيث بلغ اتساع القبعة مايقرب المتر ملتفة حول رأسها.

ومازحت مايا، حسن أبوالروس ودينا الشربيني وإنجي على على الريد كاربت قائلة «خشوا تحت الترابيزة» في إشارة لكبر حجم القبعة.

وشبه البعض إطلالة مايا دياب بإطلالة سابقة لنجمة الغناء الأمريكية ليدي جاجا في حين سخر آخرون وشبهوها بتنكر الفنان محمد هنيدي في إحدى مسرحياته في دور سيدة.

المفارقة أن مايا دياب عبرت قبل مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عن حزنها لما آلت إليه الأوضاع في لبنان بعد وقوع انفجارات مدوية صباح أمس وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك:«المشهد اليوم ببيروت مش بس بزعّل بيحرق القلب.. مناظر التلاميذ المرعوبين رجّعنا سنين لورا على مشاهد الحرب للي تركت جرح بقلب كل شخص فينا ‏..ّين زعماء الحرب يفرقوا الجار عن جاره والخي عن خيّو ..‏⁧‫#الطيونة‬⁩ ‏⁧‫#العدالة_أقوى_من_ترهيبكم‬⁩».

المصرى اليوم

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