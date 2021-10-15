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شاب ينتحر بأقراص «حفظ الغلال» لرفض أسرته زواجه بسوهاج

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شاب ينتحر بأقراص «حفظ الغلال» لرفض أسرته زواجه بسوهاج شاب ينتحر بأقراص «حفظ الغلال» لرفض أسرته زواجه بسوهاج

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أنهى اليوم شاب حياته بدائرة مركز طما في شمال محافظة سوهاج، قالت التحقيقات الأولية إنه انتحر بتناول أقراص «حفظ الغلال» السامة وذلك لرفض أسرته لزواجه.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ من المستشفى المركز ى، بوصول «هاني. ح» 19 سنة- عامل إلى المستشفى مصاباً بحالة إعياء وغيبوبة تامة إدعاء تناول أقراص مجهولة وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة له، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وقرر والده «ح. م» 49 سنة- عامل ويقيم بذات الناحية في أقواله أمام الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، قيام نجله المذكور بتناول قرص لحفظ الغلال بالمنزل بقصد الانتحار مما نتج عنه وفاته، بسبب رغبته في الزواج ورفض والده ذلك، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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