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«كنت هموت نفسي».. علا رشدي تكشف موقفًا صعبًا قبل افتتاح مهرجان الجونة

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«كنت هموت نفسي».. علا رشدي تكشف موقفًا صعبًا قبل افتتاح مهرجان الجونة «كنت هموت نفسي».. علا رشدي تكشف موقفًا صعبًا قبل افتتاح مهرجان الجونة

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة علا رشدي إن تحضيراتها لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي والمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة التي انطلقت أمس استغرقت وقتا طويلا ووضعتها تحت ضغط كبير.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» أن الموقف يكون صعبا عندما يكون هناك حدث يجب أن تذهب فيه هي وزوجها الفنان أحمد داوود معا.

وتابعت: «بقعد أحضر الموضوع ده مثلا شهرين تلاتة قبل السفرية، بالذات أن مهرجان الجونة بيبقى أنا وأحمد، يعني لو حاجة أنا بس ماشي أحمد بيقعد مع العيال، لو حاجة هو بس ماشي أنا بقعد مع العيال، بس لو حاجة مضطرين نروح فيها إحنا الاتنين دي بتبقى أصعب حاجة».

أحمد داوود وعلا رشدي

وأضافت: «طبعا أول حاجة بتبقى بابايا ومامتي علشان أحمد أهله ساكنين بعيد فمش هنفع أن هما يبقوا قاعدين عندهم ويرحوا المدرسة ويرجعوا والتمارين والقصص دي، بابايا وماماتي السنة دي قرروا أنهم يسافروا في نفس معاد المهرجان، كنت هموت نفسي».

كانت علا قد نشرت لها وهي ترقص قبل استعدادها لحضور حفل الافتتاح.

وحضرت علا رشدي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة، بصحبة زوجها الفنان أحمد داوود..وحرص الثنائي على ارتداء اللون الأبيض ليميز إطلالتهما.

المصرى اليوم

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