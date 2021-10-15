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«إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع».. وزير التعليم يكشف سبب أزمة تكدس المدارس ()

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«إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع».. وزير التعليم يكشف سبب أزمة تكدس المدارس (فيديو) «إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع».. وزير التعليم يكشف سبب أزمة تكدس المدارس ()

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحاول تعوض التلاميذ عما فقدوه خلال العام والنصف السابق جراء جائحة المُستجدّ، خلال العام الدراسي الحالي.

وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر»، أن «هناك نغمة منتشرة هذه الأيام تتحدث عن عجز المعلمين والمصروفات والتكدس داخل الفصول».

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بعض مشاكل التعليم موروثة مثل التكدس في الفصول خاصة في ظل الانفجار السكاني، قائلًا: «إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع ونحن تحكمنا ميزانية محددة».

ولفت «شوقي» إلى أن هناك 800 ألف طفل جدد ينضمون سنويًا للمنظومة التعليمية مما يسبب أزمة التكدس، مُشيرًا إلى أن هناك فرق كبير بين الحديث الموضوعي عن مشاكل التعليم ومن يسخر وينتقد ويهاجم ويتطاول.

المصرى اليوم

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