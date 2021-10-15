حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجات الحرارة ترتفع بشكل كبير ومفاجئ ورياح مثيرة للأتربة

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ترتفع درجات الحرارة خلال توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا بشكل مؤقت على أن تنخفض بداية من الأحد.

ويتراوح الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وغدًا بين درجة و5 درجات عن درجات الحرارة السائدة اليوم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تترواح حالة الطقس يومي الجمعة والسبت بين المائلة للحرارة وشديدة الحرارة.

ويصل الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم في مصر إلى 5 درجات في بعض المناطق عن أمس الخميس وأعلى درجة حرارة تصل إلى 42 درجة.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة شديدة الحرارة فى جنوب الصعيد ، بينما تكون مائلة للحرارة على السواحل الشرقية.

ويكون الطقس اليوم فى القاهرة الكبري حارا، وكذلك على السواحل الغربية وشمال الصعيد الوجه البحري وجنوب سيناء.

ويكون الطقس في مصر خلال ساعات الليل متعدل الحرارة فى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفًا من شمال الصعيد وحتى شمال مصر.

وتنشط الرياح على أقصي غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة بشكل متقطع.

ويتوقع أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة.

جدول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم العظمى 34 درجة بارتفاع درجتين عن أمس.

وتصل درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم الجمعة إلى 33 درجة بارتفاع 3 درجات عن أمس.

وتكون درجة الحرارة فى أسوان اليوم 42 درجة.

وتعرض المصري اليوم جدول توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة كما يلي:

تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت

تشبه حالة الطقس غدًا السبت طقس اليوم الجمعة بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ويظل الطقس مائلاً للبرودة ليلاً وحتى الصباح الباكر فى شمال الصعيد وحتى شمال مصر

وتظل نفس الظواهر الجوية سائدة السبت، من حيث الشبورة المائية فى الصباح الباكر ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأترية.

تقرير حالة الطقس خلال الأيام القادمة حتى الأربعاء 20 أكتوبر 2021