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وزير الرياضة في افتتاح بطولة الرماية: الرئيس راعي الرياضة المصرية

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وزير الرياضة في افتتاح بطولة الرماية: الرئيس السيسي راعي الرياضة المصرية وزير الرياضة في افتتاح بطولة الرماية: الرئيس راعي الرياضة المصرية

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تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية أقيم حفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، والتي تستضيفها في الفترة 11- 18 أكتوبر الجاري، وتقام منافساتها على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الشباب والرياضة في الكلمة التي ألقاها في افتتاح البطولة :«اسمحوا لي في البداية أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته بالنجاح والتوفيق لجميع المشاركين في بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي تحتضنها مصر».

وتابع الوزير :«نلتقي في واحدة من أهم المناسبات الرياضية العالمية التي تحتضنها الدولة المصرية وتقام منافساتها في مدينة مصر للألعاب الأولمبية، والتي تعد أحد أهم المعالم الرياضية الحضارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم لما تمتلكه من إمكانيات هائلة تم إنشائها وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية التي جعلتها تضاهي وتفوق بكبري القري الأوليمبية في مختلف دول العالم».

ولفت الدكتور أشرف صبحي في كلمته إلى مجهودات المصرية بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة المصرية بكافة أجهزتها والتي كان لها الفضل الكبير في خروج هذا الصرح العظيم إلى النور .

أعرب الوزير عن بالغ التقدير لجميع المؤسسات الرياضية الدولية لثقتها الكبيرة في قدرات الدولة المصرية وإمكاناتها على احتضان مختلف منافساتها واستضافة كافة الوفود المشاركة من لاعبين وإداريين وفنيين وجماهير الرياضة العالمية ضيوفاً كراماً على أرض مصر.

المصرى اليوم

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