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سيسيه: وجدت في الاتحاد السكندري ما لم أجده في

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سيسيه: وجدت في الاتحاد السكندري ما لم أجده في الزمالك سيسيه: وجدت في الاتحاد السكندري ما لم أجده في

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أكد الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن أفضل فتراته الكروية كانت مع الاتحاد السكندري، الذي لعب ضمن صفوفه لمدة 3 سنوات ونصف الموسم على سبيل الإعارة.

وقال سيسيه في تصريحات تليفزيونية :«سعيد للغاية بالفترة التي لعبت فيها لصفوف الاتحاد السكندري، حيث كنا أسرة واحدة، وجدت في الاتحاد السكندري ما لم أجده في الزمالك وهي الثقة».

وأضاف: «جماهير زعيم الثغر استقبلوني بشكل جيد على الرغم من أنهم لم يروا طريقة لعبي، وكانوا يعاملوني كأبن لهم ووثقوا في، كل هذا كان سببًا في تألقي مع النادي السكندري».

وتابع: «الاتحاد أعطاني كل شيء والثقة في اللعب وأعطوني الرغبة ان أقدم كل ما بداخلي، وهذا لم أجده في الزمالك في فترتي الأولى مع الفريق».

المصرى اليوم

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