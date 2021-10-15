بوجلبان: أخبرت معلول أن الأهلي أفضل من أندية فرنسا .. وأنا من رشحت ديانج للأحمر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد التونسي أنيس بوجلبان لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه مازال يرتبط بعلاقة قوية مع النادي الأهلي وجمهوره.

وقال انيس بوجلبان في تصريحات تليفزيونية :«النادي الأهلي دائمًا في القلب، ومازالت ارتبط بعلاقة قوية مع النادي وجمهوره، حتى الجماهير في تونس مندهشة من تلك العلاقة القوية»، مضيفًا :«أنا لعبت مه أفضل جيل بالأهلي، فزنا بالعديد من الألقاب، لذلك هناك علاقة قوية تجمعني مع اللاعبين الذين لعبت معهم وادارات النادي».

وتابع :«الجمهور مازال يتذكر أنيس بوجلبان، وهذا أفضل شئ، عندما أتي إلى مصر أشعر انني مازلت لعبًا في الأهلي، وهذه هي الاضافة التي يعطيها لنا النادي»

وأشار :«عندما تحدث معي على معلول، بشأن وجود عرض له من النادي الأهلي وعروض أخرى من بعض الاندية الفرنسية، طلبت منه الانتقال للأهلي، لأن العروض الفرنسية التي جاءت ليست من الاندية الكبرى».

واوضح :«ـنا من رشحت المالي اليو ديانج، الانضمام للأهلي، بعدما شاهدته في مباريات الدوري الجزائري»