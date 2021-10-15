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المندوه يكشف تفاصيل استعدادات لمواجهة توسكر الكيني

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المندوه يكشف تفاصيل استعدادات الزمالك لمواجهة توسكر الكيني المندوه يكشف تفاصيل استعدادات لمواجهة توسكر الكيني

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أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في كينيا، على جاهزية لاعبي الفريق لخوض مباراة توسكر الكيني.

ويلتقي الزمالك مع توسكر الكيني السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال حسام المندوه في تصريحات تليفزيونية: «جميع لاعبي الزمالك جاهزون لخوض مباراة توسكر الكيني»، موضحًا:«البعثة وصلت على ثلاثة دفعات، وكان اخر وفد وصل صباح الخميس، وضم اللاعبين الدوليين».
وأضاف : «لاعبو الزمالك سوف يستعيدون روح البطل ويحققون نتيجة جيدة في المباراة»، مضيفًا: «تقابلت مع الكثير في كينيا سواء مصريين أو أفارقة، ومعظمهم (زملكاوية)، والكثير من الأفارقة متحمسون بأن الزمالك سيحقق المكسب«.

المصرى اليوم

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