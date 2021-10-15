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نجم المصري لـ أحمد رفعت بعد رحيله «الباب يفوت جمل مش عايزينك»

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نجم المصري لـ أحمد رفعت بعد رحيله «الباب يفوت جمل مش عايزينك» نجم المصري لـ أحمد رفعت بعد رحيله «الباب يفوت جمل مش عايزينك»

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أكد حسام غويبة نجم المصري البورسعيدي الأسبق، أنه متفاءل بظهور الفريق في الموسم الجديد بعد تعيين المدرب التونسي معين الشعباني وضم لاعبين جدد مميزين.

وأشار إلى أن الشعباني مدرب جيد ويملك الخبرات اللازمة لتدريب المصري وقيادته لتحقيق نتائج جيدة في الكونفدرالية الأفريقية.
وأضاف غويبة عبر برنامج البريمو: «المصري لن يتأثر برحيل أحمد رفعت لأنه ببساطة لا يريد اللعب في الفريق البورسعيدي وبالتالي المصري لا يريده ولن يبكي عليه والباب مفتوح ويفوت جمل ومش عايزينه«.
وأوضح أن إدارة المصري لم تقصر في التعامل مع ملف رفعت ولكن اللاعب ينظر للمال فقط وبالتالي لن ينظر المصري للخلف وسيفكر في الفترة القادمة.
وأكد أن عمر كمال عبدالواحد طلب مبالغ طائلة للرحيل عن المصري ورفض تجديد عقده مع الفريق وتم تعويضه بصفقة التعاقد مع أحمد الشيخ جناح بيراميدز.
وتابع: «المصري يملك البدائل المميزة لتعويض رحيل الجناحين رفعت وعمر كمال بعد ضم الشيخ وظهور عناصر مميزة في الجانب الهجومي من أبناء النادي البورسعيدي».

المصرى اليوم

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