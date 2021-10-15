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ماهر همام : هذا الحارس قادر على تعويض الشناوي

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ماهر همام : هذا الحارس قادر على تعويض الشناوي ماهر همام : هذا الحارس قادر على تعويض الشناوي

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قال ماهر همام نجم النادي الأهلي الأسبق، إن على لطفي حارس مرمى النادي الأهلي أمام فرصة مهمة لإثبات ذاته في غياب محمد الشناوي الحارس الأساسي للإصابة.
وأشار همام عبر برنامج البريمو، إلى أن على لطفي من الحراس المميزين ودائماً يظهر بصورة جيدة رغم عدم مشاركته.
وأوضح أنه ليس قلقا على مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي حتى مع غياب الشناوي للإصابة.
وأكد أن الأهلي دائماً لديه كوكبة من الحراس المميزين، وسبق أن ضم 3 حراس دوليين في نفس التوقيت وهم إكرامي وثابت البطل وأحمد شوبير.

المصرى اليوم

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