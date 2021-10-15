البحرين تشارك في اجتماع وزراء البيئة العرب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مملكة البحرين في اجتماع الدورة 32 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والذي عقد أمس الخميس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العربي، وذلك برئاسة هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وناقش المجلس عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تم إعداد مشاريع القرارات الخاصة بها من قبل المكتب التنفيذي، والمتعلقة بعدد من القضايا البيئية ومن بينها التعامل العربي مع قضايا تغير المناخ والتحضيرات الخاصة بالدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تعقد نهاية الشهر الحالي في مدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة. كما تتم متابعة موضوعات البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة والموقف العربي في كافة الاتفاقيات البيئية الخاصة بالتصحر والتنوع البيولوجي.

كما ناقش المجلس تقارير حول الوضع البيئي في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتى وليبيا واليمن ودول الجوار السوري (الأردن- لبنان)، كما تتم متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بمشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، والاستراتيجية الإطارية لإدارة النفايات الصلبة في المنطقة العربية.

وأقر المجلس المقترح الخاص بمحور أعمال دورته الـ 33، وكذلك جائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، واختيار عاصمة البيئة العربية، ومواجهة آثار التغير المناخي، وتأثير المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية، والتعافي الأخضر بعد جائحة كورونا.