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تفاصيل رحيل على ماهر بعد «خناقته» مع وكيل أوستن أموتو

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تفاصيل رحيل على ماهر بعد «خناقته» مع وكيل أوستن أموتو تفاصيل رحيل على ماهر بعد «خناقته» مع وكيل أوستن أموتو

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أكد حسام غويبة نجم النادي المصري البورسعيدي الأسبق، أن على ماهر المدير الفني السابق للفريق رحل عن منصبه.

وقال غويبة في تصريحات تليفزيونية، إن إدارة المصري تواصلت مع على ماهر، واتفقت معه على تجديد عقده مع الفريق.
وأشار إلى أن على ماهر تشاجر مع وكيل اللاعب النيجيري أوستن أموتو مهاجم الفريق، وهو لا يليق بالمدير الفني للمصري، وكان كلمة السر وراء رحيله.
وأبدى غويبة تفاءله بتعيين التونسي معين الشعباني لأنه حقق نجاحات سابقة مع نادي الترجي التونسي، وحقق لقب دوري أبطال أفريقيا.

المصرى اليوم

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