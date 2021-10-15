«زي النهارده» اغتيال رئيس الصومال عبدالرشيد على 15 أكتوبر 1969

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كان عبدالرشيد على شارماركى هو الرئيس الثانى للصومال وهو مولود في ‏16 أكتوبر 1919 وهو من قبيلة الدارود الصومالية وقد تلقى تعليمه في الكتاتيب وتابع دراسته حتى حصل على الثانوية في 1953 وتلقى تعليمه الجامعى في جامعة روما سابينزا بإيطاليا في العلوم السياسية عام 1959 وبعد عودته انضم لحزب اتحاد الشبيبة الصومالى في 1943 وانتخب لعضوية الجمعية التشريعية وبعد استقلال الصومال في 1 يوليو 1961، اختاره الرئيس عبدالله أدن ليكون رئيسا للوزراء، وعند تأسيس البرلمان انتخب عضوا في مارس 1964 ثم فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 10 يونيو 1967 وأصبح رئيسا للصومال وقد شغل منصب الرئاسة في الفترة من 10 يونيو 1967 حتى اغتياله «زي النهارده» في 15 أكتوبر 1969 أثناء قيامه بزيارة لمدينة لاصعانود وقد جاء اغتياله على يد شرطى باستخدام بندقية من مسافة قريبة وقد أدى هذا الحادث لحدوث انقلاب عسكرى قام به كبار القادة في الجيش تمخض عنه تولى محمد سياد برى حكم البلاد ويذكر أن عبدالرشيد هو والد عمر عبدالرشيد الدبلوماسى والسياسى الصومالى والذى تقلد منصب رئيس وزراء الصومال في الفترة من 14 فبراير 2009 وحتى 21 سبتمبر 2010 في عهد الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد كما تقلد عددا من المناصب الدبلوماسية بالأمم المتحدة في سيراليون وسريلانكا وعمل مستشارا سياسيا لأزمة دارفور.