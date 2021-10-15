«زي النهارده» انتحار القيادى النازى هيرمان جورينج 15 أكتوبر 1945

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في الثانى عشر من يناير 1893 وُلد هيرمان جورينج في مدينة «روزينهيم» البافارية،وكان والده هينريك يمتهن المحاماة وفى حقبة الحرب العالمية الأولى، انخرط هيرمان في فرقة المشاة حيث أصابته علّة جسدية لم يُعرف سببها ولاماهيتها أقعدته الفراش لأشهر وتم تسريحه من الجيش لعدم لياقته صحيا وتمكن أن يحصل على وظيفة ملاحظ أرضى لحركة الطيران العسكرى وتمكّن بعدها من تلقّى التدريب اللازم لقيادة الطائرات وحصل على رتبة طيار في منتصف 1915. ولم يمض وقت على عمله كطيار حربى إلا وأُسقطت طائرته وأمضى معظم 1916 يتعافى من الحادث وبعد الحرب العالمية الأولى، استمر بمهنة الطيران وفى 1922، انضم لحزب العمال الاشتراكى الوطنى واتخذ لنفسه قيادة الكتيبة الضاربة «SA» وتقلّد عدّة مناصب بألمانيا الرايخ الثالث ومنها وزيرالاقتصاد وبعدها القائد العام لسلاح الطيران في1935 ويعد جورينج الأب الروحى لجهاز البوليس السرى«جيستابو» وأحد أبرزمهندسى الألمانية النازية عُرف عن جورينج ذوقه الرفيع وأناقة ملبسه وكان قد تزوج من بارونة سويدية أغدقت عليه من ثروتها ومع بداية الحرب العالمية الثانية، كان مسؤولاً عن الخسائر التي تكبدتها ألمانيا في محاولتها لإخضاع التاج البريطانى عن طريق الغارات الجوية، مما قلل من شأنه في التسلسل الهرمى النازى بعدما كان من أبرز قيادات ألمانيا النازية تدنت شعبيته بين الألمان وفيما يتعلق بإبادة المدنيين في معسكرات العمل النازية، فقد كان أعلى سلطة نازية توثّق الإبادة الجماعية للمدنيين فيما يُعرف بخطّة «الحل الأخير» الرامية لترحيل المدنيين ترحيلاً قسرياً إلى معسكرات العمل ومن ثمّ إبادتهم.ويُعتقد أن هتلر أوعز لجورينج بهذا العمل وكان هتلر قبل انتحاره قد جرّد كلاً من جورينج وهينريك هيملر من رتبهما العسكرية والإدارية لاتهامهما بالخيانة العظمى بدأبهما التفاوض مع العدو بدون موافقة أو تشاور مسبق مع هتلر.وكان جورينج لاحقا قد استسلم للقوات الأمريكية في 9 أبريل 1945 في النمسا وبهذا يصبح جورينج أعلى رتبة نازية تمثل أمام محاكم نورمبرج، حيث دافع عن نفسه باستماتة أمام المحكمة إلا أنها حكمت عليه بالإعدام. وفيما يشبه الخلاص المبكر وتحدى قرار المحكمة قام «زي النهارده» في 15 أكتوبر 1945، بتجرّع السم ومات قبل يوم واحد من تنفيذ حكم الإعدام فيه.